Замакима Сатпаева наказали после гибели ребенка

«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, а именно отсутствие соответствующей разметки, к ответственности привлечен заместитель акима города Сатпаева. Ранее в местный исполнительный орган города было направлено предписания по нанесению дорожной разметки пешеходного перехода», — отметили в полиции.