Замакима Сатпаева наказали после гибели ребенка

Telegram-канал Kris_p_astana опубликовал информацию о ДТП с участием несовершеннолетней и показал видео произошедшего.
«12-летняя девочка была сбита автомобилем в момент, когда переходила дорогу», — говорится в посте.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Ұлытау, 16 июня в Сатпаеве водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая от полученных травм скончалась на месте.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Водителя транспортного средства водворили в изолятор временного содержания.
«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, а именно отсутствие соответствующей разметки, к ответственности привлечен заместитель акима города Сатпаева. Ранее в местный исполнительный орган города было направлено предписания по нанесению дорожной разметки пешеходного перехода», — отметили в полиции.
Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции области. В ведомстве заверили, что будут предприняты все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.