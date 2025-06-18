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Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности страны. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте правительства.

Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности страны. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте правительства.

«Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в указе главы правительства. Причины такого решения не раскрываются.

Также в рамках указа было объявлено о назначении Андраника Симоняна временно исполняющим обязанности главы Службы национальной безопасности. До этого момента Симонян занимал пост заместителя директора данной службы.