Обвиняемому в подготовке теракта в администрации Черняховска готовили отход

Обвиняемому в подготовке теракта в здании администрации Черняховска Калининградской области российскому гражданину Алексею Филиппову готовили «отход». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Согласно данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), при задержании в июле прошлого года у Филиппова изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, было обнаружено несколько сотен патронов и компоненты для изготовления взрывчатки.
В судебных документах уточняется, что Филиппов проходил военную службу по контракту и имеет соответствующие навыки. Отмечается, что в переписке с неустановленными пока лицами мужчина «обсуждал подробности относительно обеспечения возможности его отхода после совершения преступления».
Как писал сайт KP.RU, по данным ФСБ, россиянин осуществлял подготовку теракта по заданию террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. По месту жительства у него обнаружили 210 патронов калибра 7.62 и различные емкости с компонентами для изготовления взрывчатки.
*Признана в РФ террористической организацией.