Обвиняемому в подготовке теракта в администрации Черняховска готовили отход

Согласно данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), при задержании в июле прошлого года у Филиппова изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, было обнаружено несколько сотен патронов и компоненты для изготовления взрывчатки.