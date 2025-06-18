Мошенники украли у 71-летнего жителя Самарской области 543 тысячи рублей

Незнакомцы представились брокером и сотрудником службы безопасности банка. Убедили пенсионера отправить им приличную сумму. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД.
Первый собеседник предложил пострадавшему завести брокерский счет в банке. Позже с пенсионером связался представитель финансового учреждения и предупредил о подозрительной активности.
Посоветовал перевести деньги по неизвестным реквизитам. С жителем губернии общались 3 недели. За это время скинули несколько поддельных документов. Плюс проводили «онлайн-консультации». Всего местный потерял 543 тыс. рублей.
Ранее в Самаре мошенники обманули 19-летнего иностранного студента на 85 тыс. рублей.
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