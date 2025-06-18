Дети-садисты распяли собаку, повесили кота и забили ежа в Челябинской области

Жители Нагайбакского района Челябинской области жалуются на детей-живодеров, которые распяли собаку, повесили котенка и забили палкой ежа. Об этом в среду, 18 июня, сообщают региональные СМИ.
Сообщается, что инциденты происходят в садовых товариществах поселка Южный. Подростки не только издеваются над животными, но и громят дома и бани владельцев дач.
При этом полиция приступила к расследованию инцидентов, но местные жители опасаются, что виновные останутся безнаказанными.
— Такой садизм настораживает людей. Многие опасаются за психическое состояние молодого поколения, — передает Telegram-канал районной газеты «Всходы».
Еще один случай издевательства над животным произошел в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.