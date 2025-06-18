В Самарской области у 72-летнего мужчины нашли карабин и 329 патрона

В Искаклинском районе Самарской области правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы у местного жителя. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Полицейским поступил сигнал, что 72-летний мужчина может незаконно хранить у себя оружие. Сотрудники выехали на место и обнаружили в жилище карабин и 329 патронов.
Подозреваемый признался, что оружие досталось ему от умерших родственников. Он хотел сдать его, но ждал повышения вознаграждения за это.
На данный момент силовики устанавливают все детали произошедшего.
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