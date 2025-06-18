Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы забрали иномарку у самарца за продажу безакцизного табака

Toyota Land Cruiser изъяли и передали военнослужащим.

Toyota Land Cruiser изъяли и передали военнослужащим. Об этом рассказала пресс-служба областного ГУ ФССП.

На самарца завели ряд уголовных дел за нелегальное производство и продажу безакцизного табака. Суд постановил в том числе забрать у злоумышленника иномарку. Материалы передали приставам Советского района города.

Исполнитель выехал к месту стоянки машины и составил акт. Позже авто конфисковали и отправили в воинскую часть. Оттуда направят в зону спецоперации, уточнили правоохранители.

Недавно приставы Самарской области взыскали уголовный штраф за незаконную продажу табака.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.