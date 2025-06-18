Приставы забрали иномарку у самарца за продажу безакцизного табака

Toyota Land Cruiser изъяли и передали военнослужащим. Об этом рассказала пресс-служба областного ГУ ФССП.
На самарца завели ряд уголовных дел за нелегальное производство и продажу безакцизного табака. Суд постановил в том числе забрать у злоумышленника иномарку. Материалы передали приставам Советского района города.
Исполнитель выехал к месту стоянки машины и составил акт. Позже авто конфисковали и отправили в воинскую часть. Оттуда направят в зону спецоперации, уточнили правоохранители.
Недавно приставы Самарской области взыскали уголовный штраф за незаконную продажу табака.
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