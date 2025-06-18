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В Башкирии из запертой машины спасли младенца

В Башкирии разрезали стекло, чтобы спасти заблокированного в машине малыша.

Источник: Комсомольская правда

В Дюртюлях девятимесячный ребенок случайно оказался запертым в автомобиле. Как сообщил в соцсетях глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, после того, как обеспокоенные родители не сумели самостоятельно открыть двери машины, они позвонили спасателям.

Специалистам экстренных служб пришлось разрезать переднее стекло авто, чтобы добраться до малыша. К счастью, ребенок не пострадал и помощь медиков ему не понадобилась.

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