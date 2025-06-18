В Челябинске осудили организаторов незаконной миграции

Женщины создали преступную схему фиктивного зачисления иностранцев в учебные заведения для вовлечения их в последующем в нелегальную трудовую деятельность.
Как установило следствие, преступная группа с марта 2024 года использовала программу международного студенческого обмена для легализации мигрантов. «Под видом обучения иностранцы фактически работали в коммерческих организациях области», — сообщили в пресс-службе УФСБ.
Суд назначил наказание в виде 3 и 3,5 лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения детьми 14 лет, а также штраф в 100 тысяч рублей каждой. Приговор пока не вступил в законную силу.