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В Челябинске осудили организаторов незаконной миграции

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двум местным жительницам, признанным виновными в организации канала незаконной миграции.

Женщины создали преступную схему фиктивного зачисления иностранцев в учебные заведения для вовлечения их в последующем в нелегальную трудовую деятельность.

Как установило следствие, преступная группа с марта 2024 года использовала программу международного студенческого обмена для легализации мигрантов. «Под видом обучения иностранцы фактически работали в коммерческих организациях области», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Суд назначил наказание в виде 3 и 3,5 лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения детьми 14 лет, а также штраф в 100 тысяч рублей каждой. Приговор пока не вступил в законную силу.