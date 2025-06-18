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Погибшего водителя достали из машины после ДТП на М-4 в Ростовской области

Водитель грузовика погиб после ДТП с фурой на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП погиб 59-летний водитель грузовика Foton. Умершего мужчину достали из кабины автомобиля, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла днем 17 июня. Предварительно, мужчина за рулем Foton не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой Scania.

Сотрудники полиции сейчас выясняют причины и обстоятельства случившегося. Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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