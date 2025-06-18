Погибшего водителя достали из машины после ДТП на М-4 в Ростовской области

Сотрудники полиции сейчас выясняют причины и обстоятельства случившегося. Правоохранители просят водителей быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.