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Двухлетний мальчик погиб при падении с высоты 10-го этажа в Санкт-Петербурге

Двухлетний малыш из Санкт-Петербурга погиб после падения из окна многоквартирного дома.

Двухлетний малыш из Санкт-Петербурга погиб после падения из окна многоквартирного дома.

Трагедия произошла 17 июня 2025 года на Пискаревском проспекте в муниципальном округе Полюстрово. По имеющимся сведениям, ребенок забрался на подоконник и выпал с десятого этажа. В результате падения мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

В момент происшествия родители находились дома, но за ребенком не следили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом информирует «Фонтанка. Ру».

Известно, что отцу и матери ребенка по 33 года, на профилактическом учете они не состояли. Мужчина трудится техником, его супруга работает медицинской сестрой.

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