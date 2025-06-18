Двухлетний мальчик погиб при падении с высоты 10-го этажа в Санкт-Петербурге

Трагедия произошла 17 июня 2025 года на Пискаревском проспекте в муниципальном округе Полюстрово. По имеющимся сведениям, ребенок забрался на подоконник и выпал с десятого этажа. В результате падения мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть.