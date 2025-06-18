Удар по ядерным объектам и ультиматум Трампа Тегерану: что произошло в ночь на 18 июня между Ираном и Израилем

ВВС Израиля также нанесли удары по нескольким объектам по производству оружия.
В ночь на 18 июня 2025 года конфликт между Ираном и Израилем достиг новой точки эскалации. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о «полном контроле» над воздушным пространством Израиля после массированной атаки гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» в рамках операции «Истинное Обещание 3». Израиль ответил ударами по Тегерану, включая ядерные объекты, и перехватом воздушных целей. Что происходит между Израилем и Ираном — в материале URA.RU.
Обострение конфликта началось 13 июня 2025 года, когда Израиль запустил операцию «Восходящий лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командованию Ирана, обвиняя Тегеран в создании ядерного оружия. Иран, отрицая военные цели своей ядерной программы, ответил операцией «Истинное Обещание 3», нанося ракетные удары по Израилю.
Масштаб атаки и заявления сторон.
Иран: «Контроль неба» и гиперзвуковые ракеты.
ВВС Израиля наносят ряд ударов в районе ТегеранаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
КСИР объявил, что в ночь на 18 июня Иран провел 11-ю волну атак в рамках операции «Истинное Обещание 3», используя гиперзвуковые ракеты «Фаттах» первого поколения и баллистические ракеты «Хайбер». По заявлению КСИР, атака «показала полный контроль над небом оккупированных территорий», а израильская ПВО оказалась «мифической» перед иранскими ракетами.
Иранские СМИ сообщили о запуске не менее 20 баллистических ракет, а некоторые источники утверждали, что одна из ракет поразила здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Впервые в истории, по данным иранских каналов, удар был нанесен по Иерусалиму, а за 20 минут на Израиль обрушилось около 30 ракет.
Израиль: Удары по Тегерану и перехват целей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на 18 июня израильские ВВС нанесли серию ударов по Тегерану, включая объекты, связанные с иранской ядерной программой. Один из ударов уничтожил инфраструктуру, связанную с производством центрифуг для обогащения урана.
ЦАХАЛ также перехватил подозрительную воздушную цель, проникшую с востока, и два беспилотника над Мертвым морем. Сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля и в городах Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим. Израильская ПВО, включая систему «Железный купол», активно отражала атаки, но, по данным иранских источников, часть ракет достигла целей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция «Восходящий лев» продолжится до полного уничтожения ядерной угрозы Ирана. Министр обороны Израиль Кац написал в соцсетях: «Тегеран горит», подчеркивая успехи израильских ударов.
Ультиматум Трампа и дипломатический кризис.
Трамп дал Ирану 24 часа на капитуляциюФото: Official White House / Andrea Hanks.
Президент США Дональд Трамп резко ужесточил риторику, потребовав от Ирана «безоговорочной капитуляции» в течение 24 часов. Он заявил, что Вашингтон знает местоположение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но пока не планирует его устранять.
Трамп потребовал от Тегерана немедленного отказа от ядерной и ракетной программ, передает Pravda.ru. Он также утверждал, что США имеют «полный контроль над небом Ирана» и готовы к военному вмешательству, если Иран не согласится на условия. Однако Госдепартамент США ранее подчеркивал, что израильская операция была «унилатеральной», а Трамп пытался предотвратить эскалацию.
Иран отверг ультиматум, а верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Израиль «не избежит горькой и болезненной участи». Тегеран также отменил переговоры с США по ядерной программе, обвиняя Вашингтон в соучастии в израильских атаках.
Пострадавшие и разрушения.
Израиль.
По данным Минздрава Израиля, в больницы обратились 94 человека, пострадавших от иранских обстрелов. Один человек получил тяжелые ранения, 85 — легкие, остальные страдали от тревожных состояний. Иранские СМИ, ссылаясь на израильский телеканал Channel 12, утверждали, что общее число пострадавших с начала атак достигло 1800 человек, но эти данные не подтверждены официально.
В Тель-Авиве и Хайфе зафиксированы разрушения жилых зданий, а в Ришон-ле-Ционе и Бат-Яме ракетные удары привели к жертвам. Общее число погибших в Израиле с начала эскалации 13 июня достигло 24 человек, более 600 получили ранения.
Иран.
В Тегеране взрывы были слышны в районах Хакимие и Техранпарс, а также у нефтеперерабатывающего завода Шахран. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак 13 июня погибло более 220 человек, около 1800 пострадали. Посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что среди жертв около 300 мирных жителей.
Израильские удары повредили ядерный объект в Натанзе, включая подземные залы обогащения урана, но, по данным МАГАТЭ, радиоактивного загрязнения не зафиксировано. Половина банковских отделений в Тегеране была закрыта 18 июня, а метро, мечети и школы открыты как укрытия для жителей.
Международная реакция.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по ядерным объектам Ирана создают «практическую ядерную угрозу» и представляют опасность для региона и мира. Она подчеркнула право Ирана на мирные ядерные технологии и осудила атаки на них.
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты призвал Иран, Израиль и США к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам, заявив, что военного решения конфликта не существует. Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал к «максимальной сдержанности» во избежание полномасштабной войны.