Удар по ядерным объектам и ультиматум Трампа Тегерану: что произошло в ночь на 18 июня между Ираном и Израилем

Трамп потребовал от Тегерана немедленного отказа от ядерной и ракетной программ, передает Pravda.ru. Он также утверждал, что США имеют «полный контроль над небом Ирана» и готовы к военному вмешательству, если Иран не согласится на условия. Однако Госдепартамент США ранее подчеркивал, что израильская операция была «унилатеральной», а Трамп пытался предотвратить эскалацию.