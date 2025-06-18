Курьер забрал около 5 млн рублей у пенсионеров в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские задержали курьера, который по указанию мошенников забрал у 11 пенсионеров около 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
В полицию обратились 11 пожилых людей. Они сообщили приметы курьера, который забирал у них деньги
Перед этим пенсионерам звонил якобы сотрудник телефонной компании и предлагал подключить льготный тариф. После того как потерпевшие отправили номера СНИЛС, им звонил подставной юрист. Он убеждал пожилых людей в финансировании недружественной страны.
После этого пенсионерам предлагали передать деньги в конверте для проверки. За этой наличностью и приезжал задержанный курьер.
21-летний молодой человек тоже стал жертвой мошенников. Он сам перевел на их «безопасный» счет 300 тыс. рублей, после чего ему предложили стать курьером банка. О своих действиях он сожалеет.
Нижегородцем напомнили, что ни одна организация не присылает курьера для сбора денег. Любые финансовые операции не должны происходить с участием третьих лиц.