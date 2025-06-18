Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курьер забрал около 5 млн рублей у пенсионеров в Нижнем Новгороде

Он действовал по указанию мошенников.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали курьера, который по указанию мошенников забрал у 11 пенсионеров около 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

В полицию обратились 11 пожилых людей. Они сообщили приметы курьера, который забирал у них деньги 23—29 мая.

Перед этим пенсионерам звонил якобы сотрудник телефонной компании и предлагал подключить льготный тариф. После того как потерпевшие отправили номера СНИЛС, им звонил подставной юрист. Он убеждал пожилых людей в финансировании недружественной страны.

После этого пенсионерам предлагали передать деньги в конверте для проверки. За этой наличностью и приезжал задержанный курьер.

21-летний молодой человек тоже стал жертвой мошенников. Он сам перевел на их «безопасный» счет 300 тыс. рублей, после чего ему предложили стать курьером банка. О своих действиях он сожалеет.

Нижегородцем напомнили, что ни одна организация не присылает курьера для сбора денег. Любые финансовые операции не должны происходить с участием третьих лиц.