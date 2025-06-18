2 человек спасли с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе Самары

Это произошло в среду утром около базы отдыха «Чайка».
В Поисково-спасательной службе (ПСС) 63-го региона объяснили: вода стала поступать в кокпит (участок лодки, который нужен для управления и контроля хода). Но благодаря носовому отсеку судно держалось на плаву.
Позже два человека упали. В 6:40 к месту инцидента прибыли специалисты ПСС. Сотрудники доставили их на свой борт. Медпомощь никому не потребовалась. Работы завершили к 7:45.
Ранее в Самаре в районе Южного моста утонул 13-летний парень.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.