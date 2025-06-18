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В Самаре автобус врезался в здание автосервиса 18 июня

Полицейские работают на месте ДТП с участием автобуса в Самаре.

В Самаре 18 июня автобус врезался в здание автосервиса на пересечении улиц Алма-Атинская и Черемшанская. Об инциденте сначала сообщили очевидцы в соцсетях. На место аварии выехали сотрудники полиции.

— Госавтоинспекторы обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Также полицейские опросили очевидцев аварии и провели другие мероприятия, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия. По предварительным данным, автобус ехал без пассажиров, а в результате ДТП никто не пострадал.