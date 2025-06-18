Несовершеннолетнего осудили по делу о сбыте психотропов в Туркестане

По данным, преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества — меткатинон (аналог мефедрона), закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи. Дополняется, что оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы.