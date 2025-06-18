Несовершеннолетнего осудили по делу о сбыте психотропов в Туркестане

«Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил 17-летнего жителя Тюлькубасского района к семи годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере», — говорится в сообщении в среду.
Указывается, что подросток, проживая в селе Мынбай, через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше.
По данным, преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества — меткатинон (аналог мефедрона), закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи. Дополняется, что оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы.
По информации, у задержанного изъято 29 свертков с наркотиками, еще 26 — с 41 закладки. Общий вес превышает 136 граммов.