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Иномарка сбила ребенка в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. Ребенок попал под колеса автомобиля на автодороге в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным правоохранителей, авария произошла 17 июня в 18.55 по улице Чкаловской в селе Почтовое. 38-летний водитель за рулем Jeep Compass, двигаясь со стороны села Песчаного, сбил 12-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованной на обочине машины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Это процесс контролирует прокуратура Крыма.