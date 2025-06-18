Иномарка сбила ребенка в Крыму

По данным правоохранителей, авария произошла 17 июня в 18.55 по улице Чкаловской в селе Почтовое. 38-летний водитель за рулем Jeep Compass, двигаясь со стороны села Песчаного, сбил 12-летнего пешехода, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованной на обочине машины.