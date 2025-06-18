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В Лунинце упавший от ветра скворечник сломал мужчине ребро

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце упавший скворечник сломал мужчине ребро. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Брестской области Татьяну Коток.

Источник: ГКСЭ

Подойдя к дереву, 51-летний житель Лунинца наклонился, чтобы завязать шнурок. Внезапно на его спину упал скворечник. Причиной происшествия стали сильный порывистый ветер и дождь. За медпомощью мужчина обратился в больницу.

Для определения степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперт Пинского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз установил, что у мужчины сломано ребро с повреждениями правого легкого. По признаку опасности для жизни телесные повреждения квалифицированы как тяжкие телесные.

В управлении ГКСЭ отметили, что в экспертной практике встречаются случаи определения степени тяжести телесных повреждений от упавших объектов во время непогоды: веток, деревьев, фрагментов кровли и недостроенных сооружений.