В Лунинце упавший от ветра скворечник сломал мужчине ребро

Подойдя к дереву, 51-летний житель Лунинца наклонился, чтобы завязать шнурок. Внезапно на его спину упал скворечник. Причиной происшествия стали сильный порывистый ветер и дождь. За медпомощью мужчина обратился в больницу.
Для определения степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперт Пинского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз установил, что у мужчины сломано ребро с повреждениями правого легкого. По признаку опасности для жизни телесные повреждения квалифицированы как тяжкие телесные.
В управлении ГКСЭ отметили, что в экспертной практике встречаются случаи определения степени тяжести телесных повреждений от упавших объектов во время непогоды: веток, деревьев, фрагментов кровли и недостроенных сооружений.