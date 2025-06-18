Мужчину на следующий день после конфликта в столовой нашли мертвым в гостинице Караганды

«Подсудимый нанес удар в область лица потерпевшего, затем, находясь уже на улице перед столовой, где потерпевший продолжал с ним конфликт, толкнул его в область груди, от чего потерпевший, потеряв равновесие, упал спиной на поверхность асфальта и ударился головой», — установил суд. В результате полученных телесных повреждений потерпевший на следующий день скончался в гостинице.