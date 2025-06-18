Мужчину на следующий день после конфликта в столовой нашли мертвым в гостинице Караганды

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 104 УК РК) рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды. Выяснилось, что 4 сентября 2024 года в столовой на территории автовокзала Караганды между подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт.
«Подсудимый нанес удар в область лица потерпевшего, затем, находясь уже на улице перед столовой, где потерпевший продолжал с ним конфликт, толкнул его в область груди, от чего потерпевший, потеряв равновесие, упал спиной на поверхность асфальта и ударился головой», — установил суд. В результате полученных телесных повреждений потерпевший на следующий день скончался в гостинице.
Прокурор просил суд о назначении наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому максимально суровое наказание и выплату в полном объеме компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд признал смягчающим вину обстоятельством признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил.
Приговором суда от 23 апреля 2025 года мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Гражданский иск удовлетворили частично. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге и материальный ущерб в сумме 1 127 977 тенге.
Постановлением апелляционной судебной коллегии от 16 июня этого года приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.