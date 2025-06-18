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Мужчина скончался от полученных в отделении банка ожогов в Уфе

В Уфе умер мужчина, получивший ожоги в отделении банка.

В Уфе умер мужчина, получивший ожоги в отделении банка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова, ее слова приводит ТАСС.

«Он скончался», — сказала она.

По данным правоохранительных органов, пострадавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел в банк, где «спровоцировал инцидент, в результате которого получил ожоги», передает агентство.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

Как уточнили в ведомстве, у мужчины не было кредитных обязательств в этом банке. Причины его действий устанавливаются.

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