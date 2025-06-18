Мужчина скончался от полученных в отделении банка ожогов в Уфе

В Уфе умер мужчина, получивший ожоги в отделении банка. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова, ее слова приводит ТАСС.
«Он скончался», — сказала она.
По данным правоохранительных органов, пострадавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел в банк, где «спровоцировал инцидент, в результате которого получил ожоги», передает агентство.
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.
Как уточнили в ведомстве, у мужчины не было кредитных обязательств в этом банке. Причины его действий устанавливаются.
Читайте также: Названа причина пожара в Королеве, где погибли пять человек.