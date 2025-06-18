Из-за выброшенного вулканом пепла отменены рейсы на популярный у российских туристов курорт

Авиакомпания Air New Zealand отменила в среду два рейса между Бали и Оклендом, предупредив, что будет «продолжать внимательно следить» за облаком вулканического пепла. «Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, и мы будем летать в Денпасар и обратно только тогда, когда это будет безопасно для полетов», — заявили в авиакомпании.