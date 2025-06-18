Из-за выброшенного вулканом пепла отменены рейсы на популярный у российских туристов курорт

Рейсы на остров Бали отменены после того, как индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 10 км. Во вторник днем произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес, к востоку от Бали, в результате чего несколько авиакомпаний отменили рейсы на популярном туристическом направлении.
Вулкан на востоке Индонезии выбросил в небо колоссальный столб пепла, что привело к отмене десятков авиарейсов на Бали и обратно, сообщает Agence France-Presse.
Вулкан Левотоби Лаки-Лаки высотой 1584 метра с двумя вершинами на туристическом острове Флорес, к востоку от Бали, извергся во вторник в 17:35 по местному времени, говорится в заявлении вулканологического агентства.
В связи с извержением вулкана власти Индонезии повысили уровень оповещения о стихийных бедствиях до самого высокого из четырех уровней. «Высота столба извержения была зафиксирована примерно на высоте 10 000 метров над вершиной. Был замечен столб пепла серого цвета с высокой интенсивностью», — говорится в сообщении властей после того, как был повышен уровень тревоги.
Сообщений о разрушениях или жертвах на данный момент не поступало, констатирует Agence France-Presse.
Глава геологического агентства Мухаммад Вафид заявил, что жителям и туристам следует избегать осуществления какой-либо деятельности в радиусе не менее 7 км от кратера вулкана.
Авиакомпания Virgin Australia подтвердила, что некоторые рейсы между Брисбеном, Мельбурном и Бали были отменены в среду из-за извержения вулкана.
Авиакомпания Jetstar также отменила четыре рейса из Австралии на Бали в среду утром, в то время как авиакомпания Qantas заявила, что «внимательно следит» за ситуацией с рейсами, отправление которых запланировано на вторую половину дня.
Авиакомпания Air New Zealand отменила в среду два рейса между Бали и Оклендом, предупредив, что будет «продолжать внимательно следить» за облаком вулканического пепла. «Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, и мы будем летать в Денпасар и обратно только тогда, когда это будет безопасно для полетов», — заявили в авиакомпании.
Компании Air India, сингапурская TigerAir и китайская Juneyao Airlines также отменили рейсы «из-за извержения вулкана», сообщается на веб-сайте международного аэропорта Бали.
Несколько внутренних рейсов AirAsia, отправлявшихся в Лабуан-Баджо на острове Флорес, также были отменены.
«Аэропорт Нгурах-Рай по-прежнему работает в обычном режиме, но это зависит от расписания полетов, однако некоторые рейсы отменены из-за извержения вулкана. Это зависит от маршрута, а также от авиакомпании», — сообщил агентству AFP по работе с клиентами в аэропорту Бали.
Мухаммад Вафид предупредил о возможности опасных наводнений в Лахаре — разновидности грязевых или селевых потоков вулканических материалов — в случае сильных дождей, особенно в населенных пунктах, расположенных вблизи рек. Он также призвал жителей носить маски для защиты от вулканического пепла.
Представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Абдул Мухари проинформировал в заявлении поздно вечером во вторник, что, по крайней мере, одну деревню пришлось эвакуировать, не указав номера, и сообщалось о выпадении пепла в нескольких деревнях за пределами зоны отчуждения. Пресс-секретарь призвал жителей окрестностей вулкана «эвакуироваться в безопасные места», поскольку подземные толчки все еще фиксируются, что указывает на продолжающуюся вулканическую активность.
Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего расположения на тихоокеанском «Огненном кольце». В ноябре на горе Левотоби-Лаки-Лаки произошло несколько извержений, в результате которых погибли девять человек и тысячи были вынуждены эвакуироваться, а также были отменены десятки международных рейсов на Бали, напоминает Agence France-Presse. Лаки-Лаки, что в переводе с индонезийского означает «мужчина», связан с более спокойным, но более высоким (1703 м) вулканом Перемпуан, названным в честь индонезийского слова, обозначающего женщину.