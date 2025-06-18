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Из-за выброшенного вулканом пепла отменены рейсы на популярный у российских туристов курорт

Рейсы на остров Бали отменены после того, как индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 10 км. Во вторник днем произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес, к востоку от Бали, в результате чего несколько авиакомпаний отменили рейсы на популярном туристическом направлении.

Рейсы на остров Бали отменены после того, как индонезийский вулкан выбросил столб пепла высотой 10 км. Во вторник днем произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес, к востоку от Бали, в результате чего несколько авиакомпаний отменили рейсы на популярном туристическом направлении.

Вулкан на востоке Индонезии выбросил в небо колоссальный столб пепла, что привело к отмене десятков авиарейсов на Бали и обратно, сообщает Agence France-Presse.

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки высотой 1584 метра с двумя вершинами на туристическом острове Флорес, к востоку от Бали, извергся во вторник в 17:35 по местному времени, говорится в заявлении вулканологического агентства.

В связи с извержением вулкана власти Индонезии повысили уровень оповещения о стихийных бедствиях до самого высокого из четырех уровней. «Высота столба извержения была зафиксирована примерно на высоте 10 000 метров над вершиной. Был замечен столб пепла серого цвета с высокой интенсивностью», — говорится в сообщении властей после того, как был повышен уровень тревоги.

Сообщений о разрушениях или жертвах на данный момент не поступало, констатирует Agence France-Presse.

Глава геологического агентства Мухаммад Вафид заявил, что жителям и туристам следует избегать осуществления какой-либо деятельности в радиусе не менее 7 км от кратера вулкана.

Авиакомпания Virgin Australia подтвердила, что некоторые рейсы между Брисбеном, Мельбурном и Бали были отменены в среду из-за извержения вулкана.

Авиакомпания Jetstar также отменила четыре рейса из Австралии на Бали в среду утром, в то время как авиакомпания Qantas заявила, что «внимательно следит» за ситуацией с рейсами, отправление которых запланировано на вторую половину дня.

Авиакомпания Air New Zealand отменила в среду два рейса между Бали и Оклендом, предупредив, что будет «продолжать внимательно следить» за облаком вулканического пепла. «Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, и мы будем летать в Денпасар и обратно только тогда, когда это будет безопасно для полетов», — заявили в авиакомпании.

Компании Air India, сингапурская TigerAir и китайская Juneyao Airlines также отменили рейсы «из-за извержения вулкана», сообщается на веб-сайте международного аэропорта Бали.

Несколько внутренних рейсов AirAsia, отправлявшихся в Лабуан-Баджо на острове Флорес, также были отменены.

«Аэропорт Нгурах-Рай по-прежнему работает в обычном режиме, но это зависит от расписания полетов, однако некоторые рейсы отменены из-за извержения вулкана. Это зависит от маршрута, а также от авиакомпании», — сообщил агентству AFP по работе с клиентами в аэропорту Бали.

Мухаммад Вафид предупредил о возможности опасных наводнений в Лахаре — разновидности грязевых или селевых потоков вулканических материалов — в случае сильных дождей, особенно в населенных пунктах, расположенных вблизи рек. Он также призвал жителей носить маски для защиты от вулканического пепла.

Представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Абдул Мухари проинформировал в заявлении поздно вечером во вторник, что, по крайней мере, одну деревню пришлось эвакуировать, не указав номера, и сообщалось о выпадении пепла в нескольких деревнях за пределами зоны отчуждения. Пресс-секретарь призвал жителей окрестностей вулкана «эвакуироваться в безопасные места», поскольку подземные толчки все еще фиксируются, что указывает на продолжающуюся вулканическую активность.

Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего расположения на тихоокеанском «Огненном кольце». В ноябре на горе Левотоби-Лаки-Лаки произошло несколько извержений, в результате которых погибли девять человек и тысячи были вынуждены эвакуироваться, а также были отменены десятки международных рейсов на Бали, напоминает Agence France-Presse. Лаки-Лаки, что в переводе с индонезийского означает «мужчина», связан с более спокойным, но более высоким (1703 м) вулканом Перемпуан, названным в честь индонезийского слова, обозначающего женщину.