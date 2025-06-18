В Сызрани задержали подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков

Жителя Сызрани 1954 года рождения задержали по подозрению в сбыте наркотиков. После получения информации и судебного разрешения полицейские осмотрели жилье подозреваемого и изъяли девять свёртков с синтетическим наркотиком, общая масса которого превышала 12 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.
Задержанный, ранее судимый за такое же преступление, признался, что купил наркотики в интернете ради сбыта через тайники. Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.
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