Следователи завели уголовное дело по факту гибели рабочего в Шелехове

В Шелехове из-за гибели мужчины на производстве следователи завели уголовное дело. Известно, что 11 июня в 6-м квартале города Шелехова рабочие сваливали аварийные деревья. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
— Двое мужчин поднялись на люльке трактора для спила тополя, и в какой-то момент люлька сорвалась со стрелы и упала с высоты около семи метров, — пояснили в пресс-службе следственного комитета.
В результате падения рабочих госпитализировали в больницу, там один из напарников, которому было 45 лет умер от полученных травм.
Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства инцидента. Уголовное разбирательство проходит по статье «нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В свою очередь прокуратура региона оценит исполнение трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.