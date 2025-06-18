В Воронежской области 12-летний мотоциклист врезался в «Ладу» и попал в больницу

Во вторник, 17 июня, около 14.10 в Острогожском районе на первом километре дороги Воронеж-Луганск случилось ДТП.
12-летний мальчик, житель Острогожского района, на мотоцикле «Kayo TT125» съезжал с горы. И врезался в «Ладу-Гранту», которая двигалась со стороны Острогожска в направлении поселка Труд. Мальчик получил травмы, его увезли в больницу. 74-летний водитель «Лады», также местный житель, в ДТП не пострадал.
У «Лады» на боку после аварии образовались сильные вмятины. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
— Всего 17 июня в Воронежской области зарегистрировали 110 ДТП. Из них в Воронеже — 76, на дорогах в районах — 27, на федеральных трассах −7. В девяти авариях получили травмы девять человек, — сообщили в региональном ГУ МВД.