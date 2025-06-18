В Воронежской области 12-летний мотоциклист врезался в «Ладу» и попал в больницу

12-летний мальчик, житель Острогожского района, на мотоцикле «Kayo TT125» съезжал с горы. И врезался в «Ладу-Гранту», которая двигалась со стороны Острогожска в направлении поселка Труд. Мальчик получил травмы, его увезли в больницу. 74-летний водитель «Лады», также местный житель, в ДТП не пострадал.