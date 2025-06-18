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Под Самарой 60-летний водитель Daihatsu выехал на встречку и влетел Suzuki

В Кинельском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух иномарок.

В Кинельском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух иномарок. Детали инцидента рассказали в областном ГУ МВД.

Как стало известно, 60-летний мужчина за рулем китайского автомобиля Daihatsu Terios ехал по трассе на Волгоград, выехал на встречку и влетел в Suzuki Liana, которым управлял 50-летний мужчина.

В результате аварии водитель китайского автомобиля был госпитализирован.

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