Под Самарой 60-летний водитель Daihatsu выехал на встречку и влетел Suzuki

В Кинельском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух иномарок. Детали инцидента рассказали в областном ГУ МВД.
Как стало известно, 60-летний мужчина за рулем китайского автомобиля Daihatsu Terios ехал по трассе на Волгоград, выехал на встречку и влетел в Suzuki Liana, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате аварии водитель китайского автомобиля был госпитализирован.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.