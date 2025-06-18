В Уфе 11 домов и два детсада остались без горячей воды

Так, временно без горячего водоснабжения остаются 11 домов по улицам Гафури, Аксакова, Свердлова, Коммунистической.
Также отключение коснулось детских садом № 8 и № 144. Ремонт на поврежденном участке проводят сотрудники МУП УИС.
В столице Башкирии из-за коммунальной аварии без горячей воды остались 11 домов и два детских садика в Кировском районе. Об этом сообщает мэрия.
Так, временно без горячего водоснабжения остаются 11 домов по улицам Гафури, Аксакова, Свердлова, Коммунистической.
Также отключение коснулось детских садом № 8 и № 144. Ремонт на поврежденном участке проводят сотрудники МУП УИС.