Автобус без пассажиров влетел в здание автосервиса в Самаре утром 18 июня

Информация об аварии в областном центре появилась в среду в местных телеграм-каналах. Никто не пострадал.
По данным из открытых источников, пустой пассажирский автобус врезался в здание автосервиса в Кировском районе города на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской.
В региональном главке уточнили: помощь медиков никому не потребовалась. Также правоохранители организовали беспрепятственный проезд авто и поговорили с участниками и очевидцами утреннего ДТП.
Ранее писали, что в Самарской области водитель «Приоры» погиб после столкновения с грузовиком Sitrak.
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