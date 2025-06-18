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Автобус без пассажиров влетел в здание автосервиса в Самаре утром 18 июня

Информация об аварии в областном центре появилась в среду в местных телеграм-каналах. Никто не пострадал.

Информация об аварии в областном центре появилась в среду в местных телеграм-каналах. Никто не пострадал.

По данным из открытых источников, пустой пассажирский автобус врезался в здание автосервиса в Кировском районе города на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской.

В региональном главке уточнили: помощь медиков никому не потребовалась. Также правоохранители организовали беспрепятственный проезд авто и поговорили с участниками и очевидцами утреннего ДТП.

Ранее писали, что в Самарской области водитель «Приоры» погиб после столкновения с грузовиком Sitrak.

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