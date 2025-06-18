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Обвиняемому в подготовке теракта в Калининградской области готовили «отход»

Житель Калининградской области, которого обвиняют в подготовке теракта в здании администрации Черняховска Калининградской области, в ходе переписки со своими кураторами обсуждал планы «отхода». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Источник: Российская газета

По данным агентства, в подготовке теракта обвиняется Алексей Филиппов, «ранее проходивший военную службу по контракту и имеющий соответствующие подготовку и навыки». Гражданин действовал по заданию так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация). Можно не сомневаться, что за спиной террористической организации стояли спецслужбы враждебного государства.

В материалах дела указано, что в переписке с не установленными на данный момент лицами он «обсуждал подробности относительно обеспечения возможности его “отхода” после совершения преступления». Под этим подразумевается бегство за границу. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, жителя Калининградской области задержали в июле 2024 года, об этом сообщала пресс-служба УФСБ России по региону. Сейчас Филиппов находится в СИЗО: в начале июня Калининградский областной суд продлил ему срок содержания под стражей. Расследование дела продолжается.