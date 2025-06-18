В Самарской области 36-летний водитель ВАЗ сбил 6-летнего мальчика

В Шигонском районе Самарской области случилось ДТП с участием отечественного автомобиля и маленького мальчика. Детали происшествия уточнили в областном ГУ МВД.
Как стало известно, 36-летний мужчина за рулем ВАЗ ехал по селу Шигоны и сбил 6-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП ребенок пострадал и был доставлен в медучреждение.
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