Гострудинспекция Башкирии нашла 32 сокрытых несчастных случая на производстве

— Отдельная проблема — сельское хозяйство и переработка. Яркий пример: на «Илишевском элеваторе» сварщика зацепило бортом грузовика при разгрузке зерна. Работника сначала отвезли домой, и только потом в больницу. Расследование началось после обращения родственников, инцидент произошел ещё в октябре 2024 года, но руководство его скрыло, — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.