Гострудинспекция Башкирии нашла 32 сокрытых несчастных случая на производстве

За первые пять месяцев 2025 года в Башкирии выявили 32 случая, когда работодатели скрывали несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в республиканской Гострудинспекции.
Среди зафиксированных инцидентов отмечено семь групповых происшествий, пять случаев со смертельным исходом, 13 тяжелых травм и семь легких травм.
Чаще всего нарушения инспекторы обнаруживали в строительстве и промышленности (по шесть случаев), затем идут транспорт и хранение (5), торговля (4), сельское хозяйство (3) и здравоохранение (2).
Основная причина сокрытия, как объяснили в надзорном ведомстве, отсутствие официального трудоустройства работников. Многие предприниматели, особенно в строительной сфере, нанимают людей по ГПК вместо трудовых. За отчетный период выявили 10 таких нарушений.
— Отдельная проблема — сельское хозяйство и переработка. Яркий пример: на «Илишевском элеваторе» сварщика зацепило бортом грузовика при разгрузке зерна. Работника сначала отвезли домой, и только потом в больницу. Расследование началось после обращения родственников, инцидент произошел ещё в октябре 2024 года, но руководство его скрыло, — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.