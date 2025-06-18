Дочь в ужасе поняла, что маму обманули. Но мошенники уже сорвали куш — пять миллионов за три дня

Только приехав в Саратов к дочери и рассказав ей о случившемся, женщина осознала, что ее обманули. Дочь сразу поняла, что это классическая схема, и уговорила мать обратиться в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.