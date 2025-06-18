Дочь в ужасе поняла, что маму обманули. Но мошенники уже сорвали куш — пять миллионов за три дня

В Балаково 52-летняя женщина стала жертвой мошенников, действовавших под видом сотрудников ФСБ. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, сначала ей звонили с незнакомых номеров в мессенджере, а затем убедили, что все сбережениям в опасности — якобы кто-то пытается их похитить.
— Поддавшись на уговоры, она за три дня — с 10 по 12 июня — перевела почти пять миллионов рублей на подозрительные счета, — пишут журналисты.
Только приехав в Саратов к дочери и рассказав ей о случившемся, женщина осознала, что ее обманули. Дочь сразу поняла, что это классическая схема, и уговорила мать обратиться в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину, спасшего пенсионера от мошенников, наградили в Иркутске.