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Дочь в ужасе поняла, что маму обманули. Но мошенники уже сорвали куш — пять миллионов за три дня

В Балаково женщина отдала мошенникам почти пять миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаково 52-летняя женщина стала жертвой мошенников, действовавших под видом сотрудников ФСБ. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, сначала ей звонили с незнакомых номеров в мессенджере, а затем убедили, что все сбережениям в опасности — якобы кто-то пытается их похитить.

— Поддавшись на уговоры, она за три дня — с 10 по 12 июня — перевела почти пять миллионов рублей на подозрительные счета, — пишут журналисты.

Только приехав в Саратов к дочери и рассказав ей о случившемся, женщина осознала, что ее обманули. Дочь сразу поняла, что это классическая схема, и уговорила мать обратиться в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину, спасшего пенсионера от мошенников, наградили в Иркутске.