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Жителя Хабаровского края обвиняют в мошенничестве при продаже иномарок

Мужчина обещал выгодные покупки авто.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура района имени Лазо завершила расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в крупном мошенничестве. Мужчина, имеющий судимость, предлагал знакомым услуги по покупке автомобилей за границей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Он получил от двоих потерпевших более трех миллионов рублей, обещая выгодные поставки, а вместо выполнения обязательств сообщал жертвам ложные сведения о проблемах с доставкой.

Фигурант утверждал, что имеет успешный опыт подобных сделок, во что поверили потерпевшие, но ни один автомобиль так и не был поставлен. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.

Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие установило, что обвиняемый действовал умышленно, не планируя выполнять взятые обязательства.