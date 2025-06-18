Атырау накрыло дымом от степного пожара

Как сообщили в экстренных службах, горит камыш в государственном природном резервате «Акжайык». Площадь пожара составила более 800 гектаров. Для ликвидации огня были привлечены более 110 человек и около 30 единиц техники. Также задействован вертолет Ми-8 компании «Казавиаспас», который 15 июня сбросил 100 тонн воды.
Несмотря на то, что пожар официально локализован, дым продолжает распространяться по городу. Пока полностью потушить огонь не удалось — продолжается тление на участке площадью 7 гектаров.
«Тушение осложняется труднодоступной местностью, высокой плотностью камышовой растительности, а также порывистым ветром», — пояснили спасатели.
На заседании оперативного штаба аким Атырауской области заслушал отчеты от ДЧС, сотрудников заповедника и полиции. Властям поручено ускорить выяснение причин возгорания и провести всестороннюю проверку.