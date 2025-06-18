Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атырау накрыло дымом от степного пожара

Жители Атырау уже несколько дней задыхаются от густого дыма, который накрыл город с 13 июня. В воздухе стоит запах гари, горожане жалуются на головную боль, першение в горле и сажу на окнах и мебели. Жители начали ходить на улице в гигиенических масках.

Как сообщили в экстренных службах, горит камыш в государственном природном резервате «Акжайык». Площадь пожара составила более 800 гектаров. Для ликвидации огня были привлечены более 110 человек и около 30 единиц техники. Также задействован вертолет Ми-8 компании «Казавиаспас», который 15 июня сбросил 100 тонн воды.

Несмотря на то, что пожар официально локализован, дым продолжает распространяться по городу. Пока полностью потушить огонь не удалось — продолжается тление на участке площадью 7 гектаров.

«Тушение осложняется труднодоступной местностью, высокой плотностью камышовой растительности, а также порывистым ветром», — пояснили спасатели.

На заседании оперативного штаба аким Атырауской области заслушал отчеты от ДЧС, сотрудников заповедника и полиции. Властям поручено ускорить выяснение причин возгорания и провести всестороннюю проверку.