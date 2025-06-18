Атырау накрыло дымом от степного пожара

Жители Атырау уже несколько дней задыхаются от густого дыма, который накрыл город с 13 июня. В воздухе стоит запах гари, горожане жалуются на головную боль, першение в горле и сажу на окнах и мебели. Жители начали ходить на улице в гигиенических масках.