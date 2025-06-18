В Перми домашняя собака провалилась в глубокий колодец

Собака провалилась в глубокий колодец в Перми, сообщает городская служба спасения.
По данным муниципальных спасателей, сообщение о происшествии поступило на пульт ведомства 15 июня. Оперативному дежурному службы сообщили, что домашняя собака провалилась в глубокий колодец. Инцидент с животным заметил его хозяин.
На место инцидента была направлена группа оперативного реагирования № 9. Прибывшие сотрудники ведомства залезли в колодец и эвакуировали застрявшего питомца. Во время работы спасателей рядом с колодцем уже стоял обеспокоенный хозяин, который ждал собаку с поводком.
В ролике, который опубликовало ведомство, заметно, что животное удалось вытащить целым и невредимым. Один из спасателей забрался внутрь и передал застрявшего питомца коллеге, который поставил дрожащую собаку на ноги и погладил её.