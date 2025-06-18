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В Перми домашняя собака провалилась в глубокий колодец

На место вызвали спасателей.

Источник: Соцсети

Собака провалилась в глубокий колодец в Перми, сообщает городская служба спасения.

По данным муниципальных спасателей, сообщение о происшествии поступило на пульт ведомства 15 июня. Оперативному дежурному службы сообщили, что домашняя собака провалилась в глубокий колодец. Инцидент с животным заметил его хозяин.

На место инцидента была направлена группа оперативного реагирования № 9. Прибывшие сотрудники ведомства залезли в колодец и эвакуировали застрявшего питомца. Во время работы спасателей рядом с колодцем уже стоял обеспокоенный хозяин, который ждал собаку с поводком.

В ролике, который опубликовало ведомство, заметно, что животное удалось вытащить целым и невредимым. Один из спасателей забрался внутрь и передал застрявшего питомца коллеге, который поставил дрожащую собаку на ноги и погладил её.