В Перми домашняя собака провалилась в глубокий колодец

На место инцидента была направлена группа оперативного реагирования № 9. Прибывшие сотрудники ведомства залезли в колодец и эвакуировали застрявшего питомца. Во время работы спасателей рядом с колодцем уже стоял обеспокоенный хозяин, который ждал собаку с поводком.