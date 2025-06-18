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В Самаре 21-летний парень на «приоре» влетел в бетонную опору моста

В Самаре произошло ДТП с пострадавшим.

В Самаре произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Как выяснилось, 21-летний молодой человек на автомобиле LADA Priora не справился с управлением и влетел в бетонную опору.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля — 28-летний мужчина.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

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