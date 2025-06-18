Украинский уклонист пересек границу Молдавии на мотопараплане

С начала специальной военной операции России на Украине молдавские правоохранители регулярно сообщают о задержании мужчин, которые пытаются нелегально переправиться через границу, а также помогающих им в этом граждан Молдавии. Ранее глава пограничной полиции республики Руслан Галушка сообщил журналистам, что в 2024 году количество таких нарушений выросло в два раза, примерно до 20 тыс. человек. Галушка связывает рост числа уклонистов с ухудшением ситуации на фронте.