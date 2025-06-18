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Украинский уклонист пересек границу Молдавии на мотопараплане

По словам 45-летнего нарушителя, он вылетел со стороны украинского населенного пункта Слободка в сторону села Ларга.

Источник: Sputnik

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила об обнаружении гражданина Украины, который пересек границу на мотопараплане и сразу попросил убежище на территории республики.

По словам 45-летнего нарушителя, он вылетел со стороны украинского населенного пункта Слободка в сторону села Ларга на территории Молдавии, сообщает пресс-служба полиции.

С начала специальной военной операции России на Украине молдавские правоохранители регулярно сообщают о задержании мужчин, которые пытаются нелегально переправиться через границу, а также помогающих им в этом граждан Молдавии. Ранее глава пограничной полиции республики Руслан Галушка сообщил журналистам, что в 2024 году количество таких нарушений выросло в два раза, примерно до 20 тыс. человек. Галушка связывает рост числа уклонистов с ухудшением ситуации на фронте.

На территории Молдавии такие лица имеют право попросить убежище, так как Кишинев обещал, что не будет выдавать Украине беженцев. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками, налажено взаимодействие с украинскими пограничниками.