Жителя Ростова осудили за незаконный арсенал с оружием, гранатами и взрывчаткой

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор жителю донской столицы, осужденному за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом 18 июня сообщили в УФСБ России по региону.
— Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде. Приговор вступил в законную силу, — прокомментировали в ведомстве.
По данным УФСБ, ростовчанина поймали на хранении двух боевых гранат Ф-1 и двух взрывателей, огнестрельного оружия и боеприпасов. Весь этот арсенал нашли дома у нарушителя. Первый раз дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, тогда задержанный получил 2 года и 2 месяца колонии общего режима.
Подпишись на нас в Telegram.