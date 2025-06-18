Жителя Ростова осудили за незаконный арсенал с оружием, гранатами и взрывчаткой

По данным УФСБ, ростовчанина поймали на хранении двух боевых гранат Ф-1 и двух взрывателей, огнестрельного оружия и боеприпасов. Весь этот арсенал нашли дома у нарушителя. Первый раз дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, тогда задержанный получил 2 года и 2 месяца колонии общего режима.