Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростова осудили за незаконный арсенал с оружием, гранатами и взрывчаткой

Задержанный с оружием и взрывчатыми веществами в Ростове не смог оспорить свое наказание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор жителю донской столицы, осужденному за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом 18 июня сообщили в УФСБ России по региону.

— Апелляционную жалобу рассмотрели в Ростовском областном суде. Приговор вступил в законную силу, — прокомментировали в ведомстве.

По данным УФСБ, ростовчанина поймали на хранении двух боевых гранат Ф-1 и двух взрывателей, огнестрельного оружия и боеприпасов. Весь этот арсенал нашли дома у нарушителя. Первый раз дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, тогда задержанный получил 2 года и 2 месяца колонии общего режима.

Подпишись на нас в Telegram.