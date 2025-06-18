За редкую коллекцию приморцы получили реальные сроки лишения свободы

История преступления уходит корнями в начало XXI века, когда старший из подельников проходил военную службу в Чеченской Республике. Во время одной из операций по освобождению населённого пункта от участников бандформирования, жители показали ему на дом, в котором проживал клан «настоящих бандитов», старший из которых воевал с Советской властью ещё в 20-е годы прошлого века.