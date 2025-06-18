За редкую коллекцию приморцы получили реальные сроки лишения свободы

Мужчинам 1958 и 1961 года рождения предъявлено обвинение в попытке сбыта оружия и боеприпасов. Младший из подельников откровенно недоумевал по поводу строгости наказания, считая, что просто помогал одному коллекционеру договориться с другим о сделке.
История преступления уходит корнями в начало XXI века, когда старший из подельников проходил военную службу в Чеченской Республике. Во время одной из операций по освобождению населённого пункта от участников бандформирования, жители показали ему на дом, в котором проживал клан «настоящих бандитов», старший из которых воевал с Советской властью ещё в 20-е годы прошлого века.
«Там он обнаружил схрон с оружием и боеприпасами. Он перевёз найденные предметы в Уссурийск и хранил по месту жительства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. — У фигурантов изъято 11 единиц огнестрельного оружия (револьвер “Наган”, ружьё “Иж-К”, пистолеты “Маузер”, “Браунинг”, винтовки “Бердана”, “Ремингтона” и др.) и более 250 единиц патронов и гильз».
Клад так понравился военнослужащему, что он всерьёз занялся коллекционированием оружия и постоянно пополнял свою коллекцию новыми экспонатами.
Но в 2023 году у него сложилась тяжёлая финансовая ситуация, и чтобы её разрешить, теперь уже военный пенсионер решил продать часть коллекции. И попросил более молодого знакомого заняться поиском покупателя, мол, у тебя антикварная лавка, и в неё явно заходят ценители старого оружия.
Довести преступный умысел виновные не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
За покушение на сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ) антиквар получил 5 лет колонии строго режима, его подельник отсидит на год больше, ему вменяется в вину также незаконные передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и основных частей огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Приговор пока не вступил в законную силу, и осуждённые имеют право обжаловать приговор в более высокой судебной инстанции.