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Правоохранители Самарской области спасли водителя с предынфарктным состоянием

Местные полицейские помогли 30-летнему автолюбителю из Ярославля.

Местные полицейские помогли 30-летнему автолюбителю из Ярославля. Подробнее о происшествии рассказали в региональном главке.

Водитель грузовой газели Next обратился за помощью к сотрудникам Борского отдела МВД на участке трассы М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу). Вез груз из Самары в соседний субъект.

В пути стало плохо, и попросил правоохранителей вызвать медиков. Добавил, что не чувствует рук.

«Лейтенант ДПС Николай Рязанцев доложил в дежурную часть о ситуации, и, чтобы не терять времени, полицейские решили своими силами доставить мужчину в ближайшее медучреждение. Также уведомили родных гостя региона и представителей организации, в которой работает, о его состоянии», — уточнили в областном ГУ МВД.

Позже врачи заявили: у пострадавшего было предынфарктное состояние. Сейчас ему ничего не угрожает.

Ранее полицейские Самарской области помогли найти 7-летнего мальчика.

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