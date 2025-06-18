Правоохранители Самарской области спасли водителя с предынфарктным состоянием

Местные полицейские помогли 30-летнему автолюбителю из Ярославля. Подробнее о происшествии рассказали в региональном главке.
Водитель грузовой газели Next обратился за помощью к сотрудникам Борского отдела МВД на участке трассы М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу). Вез груз из Самары в соседний субъект.
В пути стало плохо, и попросил правоохранителей вызвать медиков. Добавил, что не чувствует рук.
«Лейтенант ДПС Николай Рязанцев доложил в дежурную часть о ситуации, и, чтобы не терять времени, полицейские решили своими силами доставить мужчину в ближайшее медучреждение. Также уведомили родных гостя региона и представителей организации, в которой работает, о его состоянии», — уточнили в областном ГУ МВД.
Позже врачи заявили: у пострадавшего было предынфарктное состояние. Сейчас ему ничего не угрожает.
Ранее полицейские Самарской области помогли найти 7-летнего мальчика.
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