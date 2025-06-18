Правоохранители Самарской области спасли водителя с предынфарктным состоянием

«Лейтенант ДПС Николай Рязанцев доложил в дежурную часть о ситуации, и, чтобы не терять времени, полицейские решили своими силами доставить мужчину в ближайшее медучреждение. Также уведомили родных гостя региона и представителей организации, в которой работает, о его состоянии», — уточнили в областном ГУ МВД.