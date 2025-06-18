Хабаровчанин устроил погоню с ГАИ и вывернул руку инспектору

Житель Хабаровска предстанет перед судом района имени Лазо за применение насилия к инспектору ГАИ. До этого злоумышленник ввязался в погоню с патрульными, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
По данным следствия, в апреле текущего года сотрудники Госавтоинспекции после длительного преследования остановили автомобиль Toyota Crown возле посёлка Переяславка. Водитель находился за рулём с признаками алкогольного опьянения — инспектор начал составлять на него административный протокол.
Не желая получить штраф, буйный гонщик схватил инспектора за руку и вывернул её за спину. В итоге вместо денежной санкции он навлёк на себя статью 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти».
«По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить фигуранту обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — отметила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР России по Хабаровскому краю и ЕАО Анна Владиславская.
Фигурант признал вину. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.