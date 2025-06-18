В Чите полиция по ДНК вычислила похитителя полумиллиона рублей

Правоохранители задержали ранее судимого 39-летнего жителя Читы, которого удалось вычислить по ДНК с забытой им на месте преступления отвертки. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Гулявший по улице подозреваемый обратил внимание на часто приоткрытое по вечерам окно пекарни в Железнодорожном районе. Решивший этим воспользоваться мужчина поздним вечером отжал отверткой раму окна и проник в торговое предприятие. Первоначально он пытался вскрыть металлический ящик с деньгами, используя подручные средства, но эти попытки не увенчались успехом.
Осмотревшись, он обнаружил болгарку и с ее помощью вскрыл сейф, где хранилось 520 тысяч рублей. Забрав деньги, он покинул место преступления, но оставил в пекарне свою отвертку.
Сотрудниками полиции инструмент был изъят и передан специалистам Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Забайкальскому краю, которые обнаружили на этих предметах биологический материал и выделили из него ДНК-профиль злоумышленника. Его личность в дальнейшем была установлена по Федеральной базе данных геномной информации,
после чего он был задержан сотрудниками уголовного розыска.По месту его жительства были обнаружены и изъяты небольшая часть от украденных им из пекарни денег, а также телевизор, который он приобрел на похищенные средства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».