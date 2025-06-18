Несколько детей пострадали от укусов змей в Нижегородской области

Случаи нападения змей на детей были зафиксированы в Нижегородской области за весну и начало лета, сообщил в своем телеграм-канале главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на детскую областную больницу.
«Обращались за помощью и в НОДКБ, и в ЦРБ. Реанимационные мероприятия никому не потребовались», — написал он.
Согласно информации, чаще всего змеи нападают на детей, когда те ходят голыми ногами по высокой траве.
Ранее мы сообщали, что обычными для гадюк местами обитания являются затенённые и заваленные участки территории, поросшие травой и скрытые кронами деревьев. Всего, кстати, в регионе обитают три вида змей.