В Уфе начали подготовку к реконструкции памятника Салавату Юлаеву

В Уфе началась подготовка к реставрации памятника Салавату Юлаеву. Процесс восстановления культурного объекта будут курировать специалисты Российской академии художеств совместно с местной экспертной комиссией.
Как сообщили в городской администрации, уже с 30 июня вокруг памятника появится ограждение и строительные леса, а сам монумент временно закроют для посещения.
Основные работы стартуют осенью 2025 года. Скульптуру демонтируют и перевезут в специально оборудованный реставрационный цех, где мастера будут восстанавливать ее до апреля 2027 года.
Завершающим этапом станет преображение окружающей территории и модернизация фонтана. Весь комплекс работ планируют закончить к сентябрю 2027 года, когда исполнится 60 лет со дня открытия памятника.
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