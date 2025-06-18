Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе начали подготовку к реконструкции памятника Салавату Юлаеву

В Уфе обозначили этапы реконструкции памятника Салавату Юлаеву.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе началась подготовка к реставрации памятника Салавату Юлаеву. Процесс восстановления культурного объекта будут курировать специалисты Российской академии художеств совместно с местной экспертной комиссией.

Как сообщили в городской администрации, уже с 30 июня вокруг памятника появится ограждение и строительные леса, а сам монумент временно закроют для посещения.

Основные работы стартуют осенью 2025 года. Скульптуру демонтируют и перевезут в специально оборудованный реставрационный цех, где мастера будут восстанавливать ее до апреля 2027 года.

Завершающим этапом станет преображение окружающей территории и модернизация фонтана. Весь комплекс работ планируют закончить к сентябрю 2027 года, когда исполнится 60 лет со дня открытия памятника.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.