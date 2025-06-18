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В Хабаровском крае 12-летняя велосипедистка пострадала в ДТП

Ребенок нарушил правила дорожного движения.

17 июня около 18:00 на проспекте Октябрьском в Амурске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней велосипедистки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что 12-летняя девочка пересекала проезжую часть на велосипеде, не спешившись. В результате она потеряла контроль и совершила наезд на автомобиль Nissan Liberty. Пострадавшая получила травмы, назначено амбулаторное лечение.

В ГАИ напоминают, что велосипедисты обязаны спешиваться при переходе проезжей части, а родители несут ответственность за нарушения ПДД детьми по административной статье с наложением штрафа. Водителям следует быть особенно внимательными вблизи мест скопления детей.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге и личным примером демонстрировать соблюдение правил дорожного движения.