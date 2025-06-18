В Ростовской области экс-министру Рачаловскому изменили меру пресечения

Из сообщения следует, что чиновнику, находившему на домашнем аресте, с 17 июня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно общение со свидетелями и иными участниками судопроизводства и использование средств связи и интернета.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Константина Рачаловского задержали в феврале по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 155 млн руб.