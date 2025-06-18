40-летний житель Прикамья незаконно убил кабана на территории заказника

Житель Пермского края, незаконно убивший кабана на территории заказника, предстанет перед судом, сообщает краевое ГУ МВД.
Происшествие случилось в начале 2025 года в Очёрском округе. Во время январских праздников специалист охотничьего надзора обратился в местный отдел полиции и сообщил, что на территории биологического заказника неизвестный мужчина застрелил кабана. Сотрудники МВД выехали на место и вычислили преступника.
Подозреваемым в браконьерстве оказался 40-летний мужчина, живущий в населённом пункте поблизости. Как оказалось, прикамец убил животное без разрешения на охоту, погрузил тушу кабана на снегоболотоход и увёз домой. Действия мужчины нанесли министерству природных ресурсов региона особо крупный ущерб, который оценили в 150 тысяч рублей.
В межмуниципальном отделе МВД сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота». В июне 2025 года расследование было завершено, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения.