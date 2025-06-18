40-летний житель Прикамья незаконно убил кабана на территории заказника

Происшествие случилось в начале 2025 года в Очёрском округе. Во время январских праздников специалист охотничьего надзора обратился в местный отдел полиции и сообщил, что на территории биологического заказника неизвестный мужчина застрелил кабана. Сотрудники МВД выехали на место и вычислили преступника.