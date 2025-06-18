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Стали известны подробности утреннего ДТП с автобусом в Самаре

Авария произошла в среду. Пассажиров не было. Никто не пострадал.

Источник: МК.RU Самара

Авария произошла в среду. Пассажиров не было. Никто не пострадал.

Ранее писали, что автобус влетел в здание автосервиса на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Полицейские уточнили: за рулем автобуса был 37-летний мужчина. Ехал по второй в сторону первой.

Вблизи 29-го дома столкнулся со стоящей иномаркой Toyota Rav4. Ее отбросило на металлическое ограждение, «Приору» и Audi A4. А первая машина врезалась в фасад постройки. Медпомощь никому не потребовалась.

До этого под Самарой 60-летний водитель Daihatsu выехал на «встречку» и влетел Suzuki.

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