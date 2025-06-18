Масштабный рейд полиции и ОМОН в Югре: задержаны 14 нелегалов и оштрафованы 25 водителей

В Югре сотрудники ОМОНа совместно с полицией провели масштабный рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции и Правил дорожного движения.
Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Правоохранители проверили порядка сотни транспортных средств и проинспектировали объекты общественного питания в посёлке городского типа Федоровский Сургутского района.
В ходе мероприятия обнаружили 25 автомобилей, чья тонировка стекол несоответствовала установленному ГОСТу. На водителей оперативно составили административные протоколы.
По итогам рейда за нарушения миграционного законодательства в отдел полиции были доставлены 14 иностранных граждан.
Также административное производство возбуждено в отношении местной предпринимательницы, которая незаконно нанял иностранного гражданина.