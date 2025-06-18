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Масштабный рейд полиции и ОМОН в Югре: задержаны 14 нелегалов и оштрафованы 25 водителей

В поселке Федоровский Сургутского района прошёл совместный рейд ОМОНа и полиции. За один день были проверены десятки автомобилей и заведений общепита. 25 водителей получили штрафы за тонировку стекол, а 14 иностранных граждан доставлены в отделение за нарушение миграционных правил.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Югре сотрудники ОМОНа совместно с полицией провели масштабный рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции и Правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Правоохранители проверили порядка сотни транспортных средств и проинспектировали объекты общественного питания в посёлке городского типа Федоровский Сургутского района.

В ходе мероприятия обнаружили 25 автомобилей, чья тонировка стекол несоответствовала установленному ГОСТу. На водителей оперативно составили административные протоколы.

По итогам рейда за нарушения миграционного законодательства в отдел полиции были доставлены 14 иностранных граждан.

Также административное производство возбуждено в отношении местной предпринимательницы, которая незаконно нанял иностранного гражданина.