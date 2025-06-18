Масштабный рейд полиции и ОМОН в Югре: задержаны 14 нелегалов и оштрафованы 25 водителей

В поселке Федоровский Сургутского района прошёл совместный рейд ОМОНа и полиции. За один день были проверены десятки автомобилей и заведений общепита. 25 водителей получили штрафы за тонировку стекол, а 14 иностранных граждан доставлены в отделение за нарушение миграционных правил.