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В Башкирии упростили получение статуса малоимущих

Жители Башкирии могут получить статус малоимущих через портал госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии могут оформить статус малоимущего и встать в очередь на жилье на портале Госуслуг. Как пояснили в правительстве региона, такой шаг соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Министр цифрового развития Геннадий Разумикин отметил, что раньше для оформления льгот приходилось собирать множество бумаг, а теперь весь процесс можно пройти онлайн.

Для получения статуса нужно заполнить анкету с информацией о материальном положении, выбрать удобный способ взаимодействия и подать электронное заявление.

Решение по заявке принимается в течение месяца. Результат придет в личный кабинет на Госуслугах.

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