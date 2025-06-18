В Башкирии упростили получение статуса малоимущих

Жители Башкирии могут оформить статус малоимущего и встать в очередь на жилье на портале Госуслуг. Как пояснили в правительстве региона, такой шаг соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Министр цифрового развития Геннадий Разумикин отметил, что раньше для оформления льгот приходилось собирать множество бумаг, а теперь весь процесс можно пройти онлайн.
Для получения статуса нужно заполнить анкету с информацией о материальном положении, выбрать удобный способ взаимодействия и подать электронное заявление.
Решение по заявке принимается в течение месяца. Результат придет в личный кабинет на Госуслугах.
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