О состоянии заключенного Карима Масимова рассказал глава МВД

«Состояние у него нормальное, на медицинском учете не состоит. Все доводы представителей его проверяются. На сегодняшний день я вам официально говорю — нормальное у него состояние. Он находится в местах лишения свободы, как определил суд», — прокомментировал Саденов.
Напомним, в конце июня прошлого года депутат мажилиса Абзал Куспан сообщил, что комиссия по амнистии отказала бывшему главе КНБ Кариму Масимову в помиловании. Соответствующее ходатайство экс-глава КНБ направил на имя президента Касым-Жомарта Токаева в марте.
Токаев согласился с решением комиссии отказать Кариму Масимову в помиловании.
Ранее другой депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, в каком случае Масимова ждет помилование. По его словам, это может произойти, если бывший председатель КНБ назовет организаторов январских событий, а также раскроет месторасположение активов Казахстана.
Дело Карима Масимова
После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.